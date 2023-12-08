Уряди країн Євросоюзу хочуть використовувати штучний інтелект для біометричного стеження, — ЗМІ

Законодавці натомість хочуть заборонити використання штучного інтелекту для таких цілей.

Уряди країн Євросоюзу і законодавці погодили правила регулювання систем штучного інтелекту, таких як ChatGPT та інших. Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що обговорення правил регуляції штучного інтелекту тривали десять годин.

Уряди пішли на компроміс, сподіваючись отримати підтримку законодавців, щоб мати можливість використовувати штучний інтелект для біометричного стеження в цілях національної безпеки та оборони.

Законодавці натомість хочуть заборонити використання штучного інтелекту для біометричного стеження. Переговори про це продовжуються.

Раніше ми писали про початок нової ери ШІ в Google: з'явилася нейромережа Gemini, розумніша за ChatGPT-4.

Додамо, що країни Євросоюзу домовились направити штучний інтелект на військові цілі.

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