Правительства стран Евросоюза хотят использовать искусственный интеллект для биометрической слежки, — СМИ

Законодатели хотят запретить использование искусственного интеллекта для таких целей.

Правительства стран Евросоюза и законодатели согласовали правила регулирования систем искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и другие. Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что обсуждение правил регуляции искусственного интеллекта длилось десять часов.

Правительства пошли на компромисс в надежде получить поддержку законодателей, чтобы иметь возможность использовать искусственный интеллект для биометрического слежения в целях национальной безопасности и обороны.

Законодатели хотят запретить использование искусственного интеллекта для биометрического слежения. Переговоры по этому поводу продолжаются.

Ранее мы писали о начале новой эры ИИ в Google: появилась нейросеть Gemini, которая умнее ChatGPT-4.

Добавим, что страны Евросоюза договорились направить искусственный интеллект на военные цели.

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