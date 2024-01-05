Єгипет розширятиме нову столицю та заселить перших жителів

На схід від Каїра посеред пустелі Єгипет хоче створити нову столицю.

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Єгипет планує витратити мільярди доларів на розширення нової розкішної столиці, розташованої в пустелі на схід від Каїра, інформує голова компанії, що відповідає за проект, пише Reuters.

Це масштабне місто є частиною серії великих проектів, які, за словами президента Абделя Фаттаха ас-Сісі, мають сприяти економічному розвитку та забезпечити житло для зростаючого населення країни, налічуємого вже 105 мільйонів осіб. Але деякі критики вважають, що це призводить до розподілу ресурсів та збільшує боргове навантаження Єгипту.

Вже протягом восьми років триває будівництво першої фази нової адміністративної столиці (NAC), яка включає переселення державних службовців у нові будівлі. "Майже 48 000 працівників приїжджають сюди щодня", - повідомив Халед Аббас, глава Адміністративної столиці міського розвитку (ACUD).

Це місто, що будується на незайманій землі, створене для втілення високотехнологічної моделі майбутнього Єгипту, віддаленого від безладу та хаосу Каїра. Уряд планує, що це місто абсорбує частину зростаючого населення Єгипту, яке збільшується приблизно на 1,6% щорічно.

Хоча останнім часом темпи будівництва сповільнилися, перша фаза вже включає 70-поверхову вежу - найвищу в Африці, оперний театр з п'ятьма залами, мега-мечеть та найбільший собор на Близькому Сході. За словами Аббаса, електричка зі східного Каїра розпочала курсувати в минулому році, а надземна монорейкова дорога планується запустити цього року.

Наразі побудовано до 100 тисяч житлових одиниць, які вже заселені 1200 сім'ями, додав Аббас.

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