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Египет будет расширять новую столицу и заселит первых жителей

15:03, 5 января 2024
К востоку от Каира посреди пустыни Египет хочет создать новую столицу.
Египет будет расширять новую столицу и заселит первых жителей
Источник фото: Главком
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Египет планирует потратить миллиарды долларов на расширение новой роскошной столицы, расположенной в пустыне к востоку от Каира, информирует глава компании, отвечающей за проект, пишет Reuters.

Этот масштабный город является частью серии крупных проектов, которые, по словам президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, должны способствовать экономическому развитию и обеспечить жилье для растущего населения страны, насчитывающего уже 105 миллионов человек. Но некоторые критики считают, что это приводит к распределению ресурсов и увеличивает долговую нагрузку Египта.

Уже в течение восьми лет продолжается строительство первой фазы новой административной столицы (NAC), которая включает переселение государственных служащих в новые здания. "Почти 48 000 работников приезжают сюда ежедневно", - сообщил Халед Аббас, глава Административной столицы городского развития (ACUD).

Этот город, строящийся на нетронутой земле, создан для воплощения высокотехнологичной модели будущего Египта, удаленного от беспорядка и хаоса Каира. Правительство планирует, что этот город абсорбирует часть растущего населения Египта, которое увеличивается примерно на 1,6% ежегодно.

Хотя в последнее время темпы строительства замедлились, первая фаза уже включает 70-этажную башню - самую высокую в Африке, оперный театр с пятью залами, мега-мечеть и самый большой собор на Ближнем Востоке. По словам Аббаса, электричка из восточного Каира начала курсировать в прошлом году, а надземная монорельсовая дорога планируется запустить в этом году.

Сейчас построено до 100 тысяч жилых единиц, которые уже заселены 1200 семьями, добавил Аббас.

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