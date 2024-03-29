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Заступника аграрного міністра Польщі Колодзейчака розкритикували за «дивну» поведінку під час переговорів з Україною

17:53, 29 березня 2024
Польські асоціації підтверджують, що Міхал Колодзейчак своєю поведінкою зривав перемовини.
Заступника аграрного міністра Польщі Колодзейчака розкритикували за «дивну» поведінку під час переговорів з Україною
Фото: X \ Ukrainian Grain Association
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У четвер, 28 березня, відбулися польсько-українські переговори щодо експорту сільськогосподарської продукції з України. Як раніше писала «Судово-юридична газета», за результатами перемовин прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля и Польщі Дональда Туска Україна погодилася на запропоновані Єврокомісією обмеження щодо нашого аграрного експорту.

Нашу державу на переговорах представляли також міністр сільського господарства та продовольчої політики Микола Сольський та заступник міністра економіки та торгівлі Тарас Качка, а з польської сторони у зустрічі взяли участь міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський та заступник міністра Міхал Колодзейчак.

Під час переговорів помітили «дивну» поведінку поведінку заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака. Це підтверджують представники польських асоціацій, передає видання Onet. 

Один з учасників сказав, що сторони вже були дуже близькі до компромісу, коли «раптом стався вибух з боку Міхала».

За його словами, протягом годин зустрічі Колодзейчак «постійно виходив і заходив» у переговорну кімнату, щось читав у смартфоні і «займався чим завгодно, окрім розмови». 

«Коли ми вже рухалися до фіналу переговорів і міністр Секерський ненадовго вийшов з кімнати, Міхал раптом накинувся на представників української делегації, які – маю зазначити – були дуже добре готові до цієї зустрічі. Вони під час презентації показали, скільки зерна законтрактовано і пояснювали, що не можуть порушити контракти, укладені рік тому.

Вони хотіли, щоб Польща дозволила транзит цих кількасот тонн… Ці слова, скоріш прохання від українців про дозвіл на транзит через Польщу стали моментом, коли заступник міністра почав атаку»,  – цитує видання цього учасника зустрічі. 

«Ми знаємо, як Міхал може поводитися, але для когось, хто зустрівся з ним вперше, це могло бути шоком… Це виглядало погано, тому що після «виступу» Колодзейчака нитку порозуміння було втрачено. Звісно, свої аргументи потрібно наводити твердо, але не потрібно вдаватися до агресії. Не знаю, чи закінчилась би зустріч домовленістю, але дії заступника міністра точно не наблизили нас до неї», – прокоментував інший учасник зустрічі. 

За словами польських представників, після зустрічі вони поговорили з Колодійчаком про його поведінку. Він отримав догану, і вони сподіваються, що його поведінка зміниться.

Польський урядовець відреагував на розповіді про його поведінку на переговорах з Києвом, повідомляє Onet.

Колодзейчак назвав «спробою дискредитувати його» свідчення про його неадекватну поведінку під час переговорів з українською стороною.

«Вочевидь, українцям не сподобалося, як добре я був готовий до перемовин з ними. Під час багатогодинної зустрічі я використовував змістовні аргументи і нагадував їхні попередні заяви, від яких вони зараз намагаються відмежуватися, і це викликало роздратування", – сказав заступник міністра, додавши, що українська сторона «поводиться всупереч дипломатичним принципам».

Колодзейчак назвав опубліковане фото з переговорів, де він простягнувся у кріслі, «спробою дискредитувати його і виключити з подальших переговорів».

Міхал Колодзейчак стверджує, що лише раз залишав залу під час зустрічі, а щодо фото пояснив, що «простягався у кріслі, як багато інших присутніх на зустрічі».

«Зустріч була довгою, ми всі були втомлені, усі ми просто люди», – сказав він.

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