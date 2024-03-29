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Заместителя аграрного министра Польши Колодзейчака раскритиковали за «странное» поведение во время переговоров с Украиной

17:53, 29 марта 2024
Польские ассоциации подтверждают, что Михал Колодзейчак своим поведением срывал переговоры.
Заместителя аграрного министра Польши Колодзейчака раскритиковали за «странное» поведение во время переговоров с Украиной
Фото: X \ Ukrainian Grain Association
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В четверг, 28 марта, состоялись польско-украинские переговоры по экспорту сельскохозяйственной продукции из Украины. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по результатам переговоров премьер-министров Украины Дениса Шмыгаля и Польши Дональда Туска Украина согласилась на предложенные Еврокомиссией ограничения по нашему аграрному экспорту.

Наше государство на переговорах представляли также министр сельского хозяйства и продовольственной политики Николай Сольский и заместитель министра экономики и торговли Тарас Качка, а с польской стороны во встрече приняли участие министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и заместитель министра Михал Колодзейчак.

В ходе переговоров заметили «странное» поведение заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака. Это подтверждают представители польских ассоциаций, сообщает польское издание Onet.

Один из участников сказал, что стороны уже были очень близки к компромиссу, когда «вдруг произошел взрыв со стороны Михала».

По его словам, в течение часов встречи Колодзейчак «постоянно выходил и заходил» в переговорную комнату, что-то читал в смартфоне и «занимался чем угодно, кроме разговора».

«Когда мы уже двигались в финал переговоров и министр Секерский ненадолго вышел из комнаты, Михал вдруг набросился на представителей украинской делегации, которые – должен отметить – были очень хорошо готовы к этой встрече. Они показали, сколько зерна законтрактовано и объясняли, что не могут нарушить контракты, заключенные год назад.

Они хотели, чтобы Польша разрешила транзит этих нескольких сот тонн… Эти слова, скорее, просьбы от украинцев о разрешении на транзит через Польшу стали моментом, когда замминистра начал атаку», – цитирует издание этого участника встречи.

«Мы знаем, как Михал может вести себя, но для кого-то, кто встретился с ним впервые, это могло быть шоком… Это выглядело плохо, потому что после «выступления» Колодзейчака нить взаимопонимания была потеряна. Конечно, свои аргументы нужно приводить твердо, но не нужно прибегать к агрессии. Не знаю, закончилась бы встреча договоренностью, но действия замминистра точно не приблизили нас к ней», – прокомментировал другой участник встречи.

По словам польских представителей, после встречи они побеседовали с Колодийчаком о его поведении. Он получил выговор, и они надеются, что его поведение изменится.

Польский чиновник отреагировал на рассказы о его поведении на переговорах с Киевом, сообщает Onet.

Колодзейчак назвал «попыткой дискредитировать его» свидетельство о его неадекватном поведении во время переговоров с украинской стороной.

«Очевидно, украинцам не понравилось, насколько хорошо я был готов к переговорам с ними. Во время многочасовой встречи я использовал содержательные аргументы и напоминал их предварительные заявления, от которых они сейчас пытаются отмежеваться, и это вызвало раздражение», – сказал замминистра, добавив, что украинская сторона «ведет себя вопреки дипломатическим принципам».

Колодзейчак назвал опубликованное фото по переговорам, где он протянулся в кресле, «попыткой дискредитировать его и исключить из дальнейших переговоров».

Михал Колодзейчак утверждает, что только раз покидал зал во время встречи, а по фото объяснил, что «простирался в кресле, как многие другие присутствующие на встрече».

«Встреча была долгой, мы все были уставшие, все мы просто люди», - сказал он.

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