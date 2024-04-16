У Франції підтвердили запрошення рф на річницю висадки у Нормандії, але путін – персона нон-грата

Організатори, однак, не уточнили, на який рівень представництва поширюється запрошення, і чи можуть бути запрошені інші діячі російського режиму.

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У Франції підтвердили, що росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, але не путіна.

Про це заявили організатори пам'ятних заходів Mission Libération, пише «Le Figaro».

За інформацією ЗМІ, російська делегація може бути присутня на церемонії вшанування висадки 6 червня в Нормандії, запрошення надішлють до дипломатичного представництва москви у Франції.

Як зазначають організатори, путіна не запросили через загарбницьку війну росії проти України.

«Le Figaro» зазначає, що організатори, однак, не уточнили, на який рівень представництва поширюється запрошення, і чи можуть бути запрошені діячі російського режиму, крім президента, такі як міністр закордонних справ росії сергій лавров.

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