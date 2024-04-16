Во Франции подтвердили приглашение рф на годовщину высадки в Нормандии, но путин – персона нон-грата

Организаторы, однако, не уточнили, на какой уровень представительства распространяется приглашение, и могут ли быть приглашены другие деятели российского режима.

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Во Франции подтвердили, что россию пригласят на торжества по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня, но не путина.

Об этом заявили организаторы памятных мероприятий Mission Libération, пишет «Le Figaro».

По информации СМИ, российская делегация может присутствовать на церемонии чествования высадки 6 июня в Нормандии, приглашение отправят в дипломатическое представительство москвы во Франции.

Как отмечают организаторы, путина не пригласили из-за захватнической войны россии против Украины.

«Le Figaro» отмечает, что организаторы, однако, не уточнили, на какой уровень представительства распространяется приглашение, и могут ли быть приглашены деятели российского режима, кроме президента, такие как министр иностранных дел россии сергей лавров.

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