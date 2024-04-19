Apple видалила з китайського App Store Telegram, WhatsApp і Signal

Компанія Apple видалила соціальні платформи Threads і WhatsApp, а ще месенджери Telegram i Signal з китайського застосунку App Store на вимогу влади, пише Bloomberg.
У КНР пояснили, що це було потрібно «з міркувань національної безпеки».
Усі ці месенджери популярні в Китаї, хоча доступні тільки через VPN-сервіси.
Інші програми Meta, зокрема Facebook, Instagram і Messenger, залишаються доступними для завантаження.
"Ми зобов'язані дотримуватися законів країн, в яких ми працюємо, навіть якщо не згодні з ними", - заявив представник Apple.
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що TikTok заблокував акаунти популярних блогерів, які просували проросійські наративи.
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