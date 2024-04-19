Apple удалила из китайского App Store Telegram, WhatsApp и Signal

Приложения были удалены по требованию властей Китая «из соображений национальной безопасности».

Компания Apple удалила социальные платформы Threads и WhatsApp, а еще мессенджеры Telegram i Signal из китайского приложения App Store по требованию властей, пишет Bloomberg.

В КНР объяснили, что это требовалось «из соображений национальной безопасности».

Все эти мессенджеры пользуются популярностью в Китае, хотя доступны только через VPN-сервисы.

Другие приложения Meta, в том числе Facebook, Instagram и Messenger, остаются доступными для загрузки.

"Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых мы работаем, даже если не согласны с ними", - заявил представитель Apple.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что TikTok заблокировал аккаунты популярных блогеров, которые продвигали пророссийские нарративы.

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