Apple удалила из китайского App Store Telegram, WhatsApp и Signal

Компания Apple удалила социальные платформы Threads и WhatsApp, а еще мессенджеры Telegram i Signal из китайского приложения App Store по требованию властей, пишет Bloomberg.
В КНР объяснили, что это требовалось «из соображений национальной безопасности».
Все эти мессенджеры пользуются популярностью в Китае, хотя доступны только через VPN-сервисы.
Другие приложения Meta, в том числе Facebook, Instagram и Messenger, остаются доступными для загрузки.
"Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых мы работаем, даже если не согласны с ними", - заявил представитель Apple.
Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что TikTok заблокировал аккаунты популярных блогеров, которые продвигали пророссийские нарративы.
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