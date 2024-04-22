Як у США конфісковуватимуть активи рф: Роксолана Підласа повідомила деталі

Україна зможе отримати декілька мільярдів доларів із заморожених російських активів

Фото: sluga-narodu.com

Як відомо, 20 квітня Палата представників США ухвалила законопроект про конфіскацію російських суверенних активів на користь України. Тепер законопроект має розглянути Сенат і потім підписати президент США Джо Байден.

Народна депутатка від фракції «Слуга Народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила, як у США конфісковуватимуть активи рф.

Вона зазначила, що конгресмени дали офіційну статистику, що з $300 млрд заморожених суверенних активів рф під юрисдикцією США знаходяться всього від $4 до $5 млрд.

«Під суверенними активами слід розуміти активи Центробанку та Мінфіну рф, а також будь-якої установи, яка належить російській державі в широкому сенсі. В законопроекті говориться, що «зміна призначення» російських суверенних активів повністю відповідає американському та міжнародному праву», – наголосила Підласа.

Вона додала, що в законопроекті також йдеться про те, що активи рф не можна розморожувати, поки росія вчиняє злочини на територій України і поки рф не компенсує всю завдану шкоду.

«Законопроект встановлює, що президент США повинен створити спеціальний рахунок – Фонд підтримки України, на який будуть зараховувати усі конфісковані російські активи та прибутки від них. Гроші буде розподіляти Державний департамент в консультаціях з USAID на підтримку України», – зауважила парламентарка.

Зокрема, фінансову допомогу можуть використовувати для того, щоб робити внески до міжнародного компенсаційного механізму, підтримувати реконструкцію, відбудову та відновлення в Україні, а також надавати економічну та гуманітарну підтримку народу України.

«Строків, коли Україна зможе отримати кошти, в законопроекті немає та і не має бути, оскільки він тільки надає дозвіл президенту США здійснювати певні дії. Загалом це дуже хороший крок, особливо в контексті, що Єврокомісія продовжує протискати пропозицію використання тільки відсотків від активів, які заморожені в Euroclear», – підсумувала Підласа.

Як писала «Судово-юридична газета», Денис Шмигаль розповів, куди підуть майже $61 млрд допомоги від США.

Раніше ми писали, що посол України в США Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України у понад $60 млрд, яку розгляне Палата представників США.

На сайті Палати представників Конгресу США опубліковано законопроект про допомогу України в розмірі майже $61 мільярдів.

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