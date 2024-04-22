Практика судів
  1. У світі

Як у США конфісковуватимуть активи рф: Роксолана Підласа повідомила деталі

15:50, 22 квітня 2024
Україна зможе отримати декілька мільярдів доларів із заморожених російських активів
Як у США конфісковуватимуть активи рф: Роксолана Підласа повідомила деталі
Фото: sluga-narodu.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 20 квітня Палата представників США ухвалила законопроект про конфіскацію російських суверенних активів на користь України. Тепер законопроект має розглянути Сенат і потім підписати президент США Джо Байден.

Народна депутатка від фракції «Слуга Народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила, як у США конфісковуватимуть активи рф.

Вона зазначила, що конгресмени дали офіційну статистику, що з $300 млрд заморожених суверенних активів рф під юрисдикцією США знаходяться всього від $4 до $5 млрд.

«Під суверенними активами слід розуміти активи Центробанку та Мінфіну рф, а також будь-якої установи, яка належить російській державі в широкому сенсі. В законопроекті говориться, що «зміна призначення» російських суверенних активів повністю відповідає американському та міжнародному праву», – наголосила Підласа.

Вона додала, що в законопроекті також йдеться про те, що активи рф не можна розморожувати, поки росія вчиняє злочини на територій України і поки рф не компенсує всю завдану шкоду.

«Законопроект встановлює, що президент США повинен створити спеціальний рахунок – Фонд підтримки України, на який будуть зараховувати усі конфісковані російські активи та прибутки від них. Гроші буде розподіляти Державний департамент в консультаціях з USAID на підтримку України», – зауважила парламентарка.

Зокрема, фінансову допомогу можуть використовувати для того, щоб робити внески до міжнародного компенсаційного механізму, підтримувати реконструкцію, відбудову та відновлення в Україні, а також надавати економічну та гуманітарну підтримку народу України.

«Строків, коли Україна зможе отримати кошти, в законопроекті немає та і не має бути, оскільки він тільки надає дозвіл президенту США здійснювати певні дії. Загалом це дуже хороший крок, особливо в контексті, що Єврокомісія продовжує протискати пропозицію використання тільки відсотків від активів, які заморожені в Euroclear», – підсумувала Підласа.

Як писала «Судово-юридична газета», Денис Шмигаль розповів, куди підуть майже $61 млрд допомоги від США.

Раніше ми писали, що посол України в США Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України у понад $60 млрд, яку розгляне Палата представників США.

На сайті Палати представників Конгресу США опубліковано законопроект про допомогу України в розмірі майже $61 мільярдів. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати до 17 червня – закон про мобілізацію

Військовозобов’язані зможуть через Електронний кабінет дізнатися про свої персональні дані, які занесені до Реєстру «Оберіг», та уточнити їх.

Суддя уклав договір з адвокатом про надання правової допомоги, але учасник процесу спробував укласти договір з цим же адвокатом

Дещо курйозна спроба створити конфлікт інтересів зафіксована у Волинській області.

Посадовцям місцевого самоврядування заборонять платити менше «мінімалки» у 7 тисяч грн

Верховна Рада ухвалить за основу законопроект, яким буде заборонено платити посадовцям органів місцевого самоврядування зарплату менше 7 тисяч грн.

Комітет з нацбезпеки пропонує Раді схвалити зміни до закону про цифровізацію військового обліку

Верховна Рада уточнить, що обробляти за кордоном інформацію у воєнній і оборонній сфері, що становить державну таємницю, необхідно з дотриманням вимог у сфері охорони держтаємниці.

«В Америці немає солідарних пенсій» – міністр соцполітики пояснила, чому умовою допомоги від США є заборона виплати пенсій з цих коштів

Американським виборцям складно пояснити українську пенсійну систему, тому умовою надання коштів на економічну підтримку від США є заборона виплати пенсій з цих коштів, зазначила міністр Оксана Жолнович.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду