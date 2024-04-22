Практика судов
  1. В мире

Как в США будут конфисковывать активы рф: Роксолана Пидласа сообщила детали

15:50, 22 апреля 2024
Украина сможет получить несколько миллиардов долларов из замороженных российских активов
Как в США будут конфисковывать активы рф: Роксолана Пидласа сообщила детали
Фото: sluga-narodu.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских суверенных активов в пользу Украины. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат и затем подписать президент США Джо Байден.

Народная депутат от фракции «Слуга Народа», председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Пидласа объяснила, как в США будут конфисковывать активы россии.

Она отметила, что конгрессмены дали официальную статистику, что из $300 млрд замороженных суверенных активов россии под юрисдикцией США находятся всего от $4 до $5 млрд.

«Под суверенными активами следует понимать активы Центробанка и Минфина рф, а также любого учреждения, принадлежащего российскому государству в широком смысле. В законопроекте говорится, что «изменение назначения» российских суверенных активов полностью соответствует американскому и международному праву», – подчеркнула Пидласса.

Она добавила, что в законопроекте также говорится о том, что активы россии нельзя размораживать, пока россия совершает преступления на территории Украины и пока россия не компенсирует весь причиненный ущерб.

«Законопроект устанавливает, что президент США должен создать специальный счет – Фонд поддержки Украины, на который будут зачислять все конфискованные российские активы и доходы от них. Деньги будет распределять Государственный департамент по консультациям с USAID в поддержку Украины», – отметила парламентарий.

В частности, финансовую помощь могут использовать для того, чтобы вносить вклады в международный компенсационный механизм, поддерживать реконструкцию, восстановление и восстановление в Украине, а также оказывать экономическую и гуманитарную поддержку народу Украины.

«Сроков, когда Украина сможет получить средства, в законопроекте нет и не должно быть, поскольку он только дает разрешение президенту США совершать определенные действия. В общем, это очень хороший шаг, особенно в контексте, что Еврокомиссия продолжает продавить предложение использования только процентов от активов, замороженных в Euroclear», – подытожила Пидласа.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Денис Шмыгаль рассказал, куда пойдут почти $61 млрд помощи от США.

Ранее мы писали, что посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины в более $60 млрд, которую рассмотрит Палата представителей США.

На сайте Палаты представителей Конгресса США опубликован законопроект о помощи Украине в размере почти $61 миллиардов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принудительное извинение за пост в Facebook как способ судебной защиты достоинства, чести или деловой репутации не предусмотрено Гражданским кодексом – Верховный Суд

Кроме того, такое принуждение к извинению не согласовывается с прецедентной практикой Европейского суда по правам человека, отметил Верховный Суд.

Электронный кабинет военнообязанного должен заработать до 17 июня – закон о мобилизации

Военнообязанные смогут через Электронный кабинет узнать свои персональные данные, занесенные в Реестр «Оберег», и уточнить их.

Судья заключил договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи, но участник процесса попытался заключить договор с этим же адвокатом

Несколько курьезная попытка создать конфликт интересов зафиксирована в Волынской области.

Чиновникам местного самоуправления запретят платить меньше «минималки» в 7 тысяч грн

Верховная Рада примет за основу законопроект, которым будет запрещено платить должностным лицам органов местного самоуправления зарплату менее 7 тысяч грн.

Комитет по нацбезопасности предлагает Раде одобрить изменения в закон о цифровизации военного учета

Верховная Рада уточнит, что обрабатывать за границей информацию в военной и оборонной сфере, составляющую государственную тайну, необходимо с соблюдением требований в сфере охраны гостайны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду