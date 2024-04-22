Как в США будут конфисковывать активы рф: Роксолана Пидласа сообщила детали

Украина сможет получить несколько миллиардов долларов из замороженных российских активов

Фото: sluga-narodu.com

Как известно, 20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских суверенных активов в пользу Украины. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат и затем подписать президент США Джо Байден.

Народная депутат от фракции «Слуга Народа», председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Пидласа объяснила, как в США будут конфисковывать активы россии.

Она отметила, что конгрессмены дали официальную статистику, что из $300 млрд замороженных суверенных активов россии под юрисдикцией США находятся всего от $4 до $5 млрд.

«Под суверенными активами следует понимать активы Центробанка и Минфина рф, а также любого учреждения, принадлежащего российскому государству в широком смысле. В законопроекте говорится, что «изменение назначения» российских суверенных активов полностью соответствует американскому и международному праву», – подчеркнула Пидласса.

Она добавила, что в законопроекте также говорится о том, что активы россии нельзя размораживать, пока россия совершает преступления на территории Украины и пока россия не компенсирует весь причиненный ущерб.

«Законопроект устанавливает, что президент США должен создать специальный счет – Фонд поддержки Украины, на который будут зачислять все конфискованные российские активы и доходы от них. Деньги будет распределять Государственный департамент по консультациям с USAID в поддержку Украины», – отметила парламентарий.

В частности, финансовую помощь могут использовать для того, чтобы вносить вклады в международный компенсационный механизм, поддерживать реконструкцию, восстановление и восстановление в Украине, а также оказывать экономическую и гуманитарную поддержку народу Украины.

«Сроков, когда Украина сможет получить средства, в законопроекте нет и не должно быть, поскольку он только дает разрешение президенту США совершать определенные действия. В общем, это очень хороший шаг, особенно в контексте, что Еврокомиссия продолжает продавить предложение использования только процентов от активов, замороженных в Euroclear», – подытожила Пидласа.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Денис Шмыгаль рассказал, куда пойдут почти $61 млрд помощи от США.

Ранее мы писали, что посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины в более $60 млрд, которую рассмотрит Палата представителей США.

На сайте Палаты представителей Конгресса США опубликован законопроект о помощи Украине в размере почти $61 миллиардов.

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