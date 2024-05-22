Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив про розпуск парламенту та оголосив дострокові вибори 4 липня

Британський прем'єр повідомив, що отримав дозвіл короля на розпуск нинішнього парламенту.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив оголошення дострокових парламентських виборів. Про це він заявив під час екстреного звернення на Даунінг-стрит 22 травня, передає BBC.

За словами Сунака, він зустрівся з королем Британії й попросив його про розпуск парламенту – це формальна процедура, необхідна для оголошення дострокових виборів. «Король задовольнив це прохання», – додав він.

Прем’єр оголосив проведення дострокових парламентських виборів 4 липня.

Зокрема, під час звернення, Ріші Сунак перерахував досягнення його уряду, зосередившись на покращенні економічної ситуації та заходах для обмеження нелегальної міграції.

Водночас він звинуватив головну опозиційну Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера у «відсутності плану» керування Британією.

«Зараз для Британії настав момент обрати своє майбутнє. Вирішити, чи хочемо ми спиратися на досягнутий прогрес, чи ризикуємо повернутися до вихідної точки без плану і впевненості», – додав Сунак.

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