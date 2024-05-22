Премьер Британии Риши Сунак заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы 4 июля

Британский премьер сообщил, что получил разрешение короля на роспуск парламента.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил оглашение досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил во время экстренного обращения на Даунинг-стрит 22 мая, передает ВВС.

По словам Сунака, он встретился с королем Британии и попросил его о роспуске парламента – это формальная процедура, необходимая для объявления досрочных выборов. «Король удовлетворил эту просьбу», – добавил он.

Премьер объявил о проведении досрочных парламентских выборов 4 июля.

В частности, во время обращения Риши Сунак перечислил достижение его правительства, сосредоточившись на улучшении экономической ситуации и мерах по ограничению нелегальной миграции.

В то же время, он обвинил главную оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера в «отсутствии плана» управления Британией.

«Сейчас для Британии пришел момент выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс, рискуем ли вернуться в исходную точку без плана и уверенности», – добавил Сунак.

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