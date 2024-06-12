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Папу Римського Франциска знову звинуватили у гомофобній лексиці

18:31, 12 червня 2024
Папа Франциск у виступі перед священиками вжив гомофобні вислови для опису гомосексуальної орієнтації.
Папу Римського Франциска знову звинуватили у гомофобній лексиці
Джерело фото: EPA/UPG
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На закритій зустрічі зі священниками у Папському салезіянському університеті, Папа Римський Франциск використав гомофобну лексику. Про це повідомляє видання La Repubblica з посиланням на присутніх на заході.

Раніше Папа Римський нібито закликав італійських єпископів не допускати геїв до навчання на священників і зробив образливий коментар під час закритої зустрічі.

За даними видання, Папа Франциск знову вжив слово «frociaggine», яке є дуже образливим терміном для опису гомосексуальної орієнтації. Це сталося після попереднього інциденту, коли Папа вибачився за подібні вислови.

У своєму виступі, Папа закликав духовенство уникати зарахування кандидатів із «гомосексуальними нахилами» до семінарій, натякаючи на існування «гей-лобі» у Ватикані. Проте, за словами пресслужби Святого Престолу, під час зустрічі Папа говорив про «небезпеку ідеологій у церкві» та необхідність супроводження людей з гомосексуальною орієнтацією.

Зустріч, на якій було обговорено також ситуацію в Європі й світі, відбулася за участі близько 160 священиків. Обурення викликали не лише вислови Папи, а й його підхід до питання гомосексуальності в церкві.

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