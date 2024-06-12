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Папу Римского Франциска снова обвинили в гомофобной лексике

18:31, 12 июня 2024
Папа Франциск в выступлении перед священниками употребил гомофобные выражения для описания гомосексуальной ориентации.
Папу Римского Франциска снова обвинили в гомофобной лексике
Источник фото: EPA/UPG
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На закрытой встрече со священниками в Папском салезианском университете, Папа Римский Франциск использовал гомофобную лексику. Об этом сообщает издание La Repubblica со ссылкой на присутствующих на мероприятии.

Ранее Папа Римский якобы призвал итальянских епископов не допускать геев к обучению на священников и сделал оскорбительный комментарий во время закрытой встречи.

По данным издания, Папа Франциск снова употребил слово «frociaggine», которое является очень оскорбительным термином для описания гомосексуальной ориентации. Это произошло после предыдущего инцидента, когда Папа извинился за подобные высказывания.

В своем выступлении, Папа призвал духовенство избегать зачисления кандидатов с «гомосексуальными наклонностями» в семинарии, намекая на существование «гей-лобби» в Ватикане. Однако, по словам пресс-службы Святого Престола, во время встречи Папа говорил об «опасности идеологий в церкви» и необходимости сопровождения людей с гомосексуальной ориентацией.

Встреча, на которой обсуждалась также ситуация в Европе и мире, состоялась при участии около 160 священников. Возмущение вызвали не только высказывания Папы, но и его подход к вопросу гомосексуальности в церкви.

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