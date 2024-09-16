Землетрус перервав інтерв’ю президентки Молдови в прямому ефірі

«У нас прем'єра землетрусу», – Мая Санду прокоментувала землетрус в прямому ефірі.

Джерело фото: REUTERS

Президентка Молдови Мая Санду змушена була перервати свою відповідь під час інтерв'ю в прямому ефірі через землетрус, що стався під час трансляції. Про це повідомив телеканал Moldova 1, де і відбувалося інтерв'ю.

Під час відповіді Санду на питання ведучої студія почала тремтіти. Президентка, здивована подією, на мить замовкла, реагуючи усмішкою на ситуацію. Ведуча відреагувала жартом, прокоментувавши поштовхи словами: «Ух ти! Ух ти! У нас щось цікаве відбувається. У нас прем'єра землетрусу в прямому ефірі».

Незважаючи на незвичну ситуацію, інтерв’ю згодом продовжилося після стабілізації обстановки в студії.

Нагадаємо, потужний землетрус у Румунії магнітудою 5,3 відчули в Україні, Болгарії та Молдові.

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