Землетрясение прервало интервью президента Молдовы в прямом эфире

«У нас премьера землетрясения», – Майя Санду прокомментировала землетрясение в прямом эфире.

Источник фото: REUTERS

Президент Молдовы Майя Санду вынуждена была прервать свой ответ во время интервью в прямом эфире из-за землетрясения, произошедшего во время трансляции. Об этом сообщил телеканал Moldova 1, где и происходило интервью.

Во время ответа Санду на вопрос ведущей студия начала дрожать. Президент, удивленная происшествием, на мгновение замолчала, реагируя улыбкой на ситуацию. Ведущая отреагировала шуткой, прокомментировав толчки словами: «Ух ты! Ух ты! У нас что-то интересное происходит. У нас премьера землетрясения в прямом эфире».

Несмотря на непривычную ситуацию, интервью впоследствии продолжилось после стабилизации обстановки в студии.

Напомним, мощное землетрясение в Румынии магнитудой 5,3 ощутили в Украине, Болгарии и Молдове.

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