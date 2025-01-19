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Верховний суд США розгляне скаргу проти книг про ЛГБТ+ у школах

16:06, 19 січня 2025
Скарга виникла після рішення Ради освіти округу Монтгомері скасувати можливість не відвідувати уроки, присвячені ЛГБТК+ тематиці.
Верховний суд США розгляне скаргу проти книг про ЛГБТ+ у школах
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Верховний суд США розгляне  скаргу групи батьків учнів початкової школи, які наполягають на праві відмовитися від уроків із використанням книжок, де є персонажі ЛГБТ+. Батьки вважають, що такі уроки суперечать їхнім релігійним переконанням. Про це пише Reuters.

Рада освіти округу Монтгомері ухвалила рішення скасувати право відмови від уроків, присвячених темам ЛГБТ, і обов’язок інформувати батьків про використання книжок із ЛГБТ-персонажами. У 2022-2023 навчальному році в школах округу Монтгомері, штат Меріленд, впровадили список літератури, що включав твори з персонажами ЛГБТ+, з метою виховання у дітей толерантності до різноманітності.

Деякі батьки звернулися із проханням звільнити їхніх дітей від читання та обговорення книг, посилаючись, зокрема, на свої релігійні погляди. Однак у березні 2023 року шкільний округ заявив, що не допускатиме відмови від участі в навчанні з використанням цих книжок, незалежно від причини.

Це спричинило обурення в громаді, і понад тисячу батьків підписали петицію з вимогою відновити їхнє право відмовитися від навчання їхніх дітей за цими творами. Також три пари батьків подали позов на Раду освіти округу Монтгомері, стверджуючи, що порушили їхні релігійні права.

Серед позивачів — мусульманські батьки хлопчика Тамер Махмуд і Енас Баракат, римо-католики та батьки двох дітей Кріс і Мелісса Персак, а також католик Джефф і православна вірянка Світлана Роман, чий син навчається в початковій школі.

Федеральний окружний суд відхилив їхній позов, його рішення також підтримав і апеляційний суд. Однак батьки звернулися до Верховного суду США, стверджуючи, що рішення апеляційного суду змушує їх «відмовитися від свого права визначати релігійне виховання своїх дітей, віддаючи їх до державних шкіл».

Верховний суд погодився розглянути цю справу, але незрозуміло, чи суд розгляне справу до літньої перерви цього року чи вже після її закінчення, у новому робочому періоді.

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суд США

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