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Верховный суд США рассмотрит жалобу против книг о ЛГБТ+ в школах

16:06, 19 января 2025
Жалоба возникла после решения Совета образования округа Монтгомери упразднить возможность не посещать уроки, посвященные ЛГБТК+ тематике.
Верховный суд США рассмотрит жалобу против книг о ЛГБТ+ в школах
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Верховный суд США рассмотрит жалобу группы родителей учеников начальной школы, которые настаивают на праве отказаться от уроков с использованием книг, где есть персонажи ЛГБТ+. Родители считают, что такие уроки противоречат их религиозным убеждениям. Об этом пишет Reuters.

Совет образования округа Монтгомери принял решение отменить право отказа от уроков, посвященных темам ЛГБТ, и обязанность информировать родителей об использовании книг с ЛГБТ-персонажами. В 2022-2023 учебном году в школах округа Монтгомери, штат Мэриленд, был введен список литературы, включавший произведения с персонажами ЛГБТ+, с целью воспитания у детей толерантности к разнообразию.

Некоторые родители обратились с просьбой освободить их детей от чтения и обсуждения книг, ссылаясь, в частности, на свои религиозные взгляды. Однако в марте 2023 года школьный округ заявил, что не будет допускать отказа от участия в обучении с использованием этих книг независимо от причины.

Это привело к возмущению в общине, и более тысячи родителей подписали петицию с требованием восстановить их право отказаться от обучения их детей по этим произведениям. Также три пары родителей подали иск в Совет образования округа Монтгомери, утверждая, что нарушили их религиозные права.

Среди истцов — мусульманские родители мальчика Тамер Махмуд и Энас Баракат, римо-католики и родители двоих детей Крис и Мелисса Персак, а также католик Джефф и православная верующая Светлана Роман, чей сын учится в начальной школе.

Федеральный окружной суд отклонил их иск, его решение поддержал и апелляционный суд. Однако родители обратились в Верховный суд США, утверждая, что решение апелляционного суда заставляет их «отказаться от своего права определять религиозное воспитание своих детей, отдавая их государственным школам».

Верховный суд согласился рассмотреть это дело, но непонятно, рассмотрит ли суд до летнего перерыва в этом году или уже после его окончания в новом рабочем периоде.

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