Токіо вводить чотириденний робочий тиждень через кризу народжуваності

Токіо скорочує робочі дні, щоб підтримати баланс між роботою та родиною.

Фото: Fortune

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Японія стикається з демографічною кризою, яка спричинила зріст середнього віку населення до 49,9 років. У відповідь на ці виклики, уряд Токіо запровадить чотириденний робочий тиждень, починаючи з квітня цього року. Зміни торкнуться одного з найбільших роботодавців країни — уряду Токіо, що дозволить співробітникам працювати лише чотири дні на тиждень. Про це повідомляє Fortune.

Також буде впроваджена нова політика "часткової відпустки по догляду за дитиною", яка дозволить працівникам скорочувати робочий день на дві години, щоб полегшити поєднання роботи та догляду за дітьми. Метою цих змін є допомога батькам у створенні балансу між професійним життям та родиною.

«Ми продовжуватимемо гнучко переглядати стилі роботи, щоб гарантувати, що жінкам не доведеться жертвувати своєю кар’єрою через такі життєві події, як пологи або виховання дітей», – заявила губернаторка Токіо Коїке Юріко.

Проблема стала ще гострішою в 2024 році, коли рівень народжуваності в Японії знизився до рекордно низьких показників. З січня по червень в країні народилося лише 350 074 дитини, що на 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Коефіцієнт народжуваності в Японії у 2023 році становив лише 1,2, а в Токіо — ще менше, 0,99. Для стабільності чисельності населення цей показник має бути на рівні 2,1.

Ця ситуація є частиною глобальної проблеми, з якою стикаються багато країн, і до 2100 року 97% країн світу матимуть рівень народжуваності нижчий за рівень заміщення. Проте Японія не є лідером серед країн з найбільшими демографічними проблемами: на першому місці знаходиться Південна Корея, де у 2024 році було продано більше візочків для собак, ніж для дітей.

Незважаючи на численні спроби боротьби з низькою народжуваністю, в тому числі запуск додатків для знайомств, ці зусилля поки не принесли значних результатів. Однак перехід на чотириденний робочий тиждень може мати позитивний ефект, зокрема через вирішення проблеми традиційної японської трудової культури.

Зараз жінки виконують в п’ять разів більше домашніх обов'язків, ніж чоловіки, включаючи догляд за дітьми та старшими родичами. Більшість жінок заявляють, що не готові мати більше дітей через додаткове навантаження по дому. Однак попередній досвід показує, що скорочений робочий тиждень може змінити ситуацію, оскільки чоловіки починають приділяти більше часу сім'ї та домашнім справам.

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