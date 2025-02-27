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Токио вводит четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса рождаемости

22:36, 27 февраля 2025
Токио сокращает рабочие дни, чтобы поддержать баланс между работой и семьей.
Токио вводит четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса рождаемости
Фото: Fortune
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Япония сталкивается с демографическим кризисом, который вызвал рост среднего возраста населения до 49,9 лет. В ответ на эти вызовы, правительство Токио введет четырехдневную рабочую неделю, начиная с апреля этого года. Изменения коснутся одного из крупнейших работодателей страны - правительства Токио, что позволит сотрудникам работать только четыре дня в неделю. Об этом сообщает Fortune.

Также будет внедрена новая политика «частичного отпуска по уходу за ребенком», которая позволит работникам сокращать рабочий день на два часа, чтобы облегчить совмещение работы и ухода за детьми. Целью этих изменений является помощь родителям в создании баланса между профессиональной жизнью и семьей.

«Мы будем продолжать гибко пересматривать стили работы, чтобы гарантировать, что женщинам не придется жертвовать своей карьерой из-за таких жизненных событий, как роды или воспитание детей», - заявила губернатор Токио Коике Юрико.

Проблема стала еще более острой в 2024 году, когда уровень рождаемости в Японии снизился до рекордно низких показателей. С января по июнь в стране родилось лишь 350 074 ребенка, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент рождаемости в Японии в 2023 году составил лишь 1,2, а в Токио - еще меньше, 0,99. Для стабильности численности населения этот показатель должен быть на уровне 2,1.

Эта ситуация является частью глобальной проблемы, с которой сталкиваются многие страны, и к 2100 году 97% стран мира будут иметь уровень рождаемости ниже уровня замещения. Однако Япония не является лидером среди стран с наибольшими демографическими проблемами: на первом месте находится Южная Корея, где в 2024 году было продано больше колясок для собак, чем для детей.

Несмотря на многочисленные попытки борьбы с низкой рождаемостью, в том числе запуск приложений для знакомств, эти усилия пока не принесли значительных результатов. Однако переход на четырехдневную рабочую неделю может иметь положительный эффект, в частности из-за решения проблемы традиционной японской трудовой культуры.

Сейчас женщины выполняют в пять раз больше домашних обязанностей, чем мужчины, включая уход за детьми и старшими родственниками. Большинство женщин заявляют, что не готовы иметь больше детей из-за дополнительной нагрузки по дому. Однако предыдущий опыт показывает, что сокращенная рабочая неделя может изменить ситуацию, поскольку мужчины начинают уделять больше времени семье и домашним делам.

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Япония

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