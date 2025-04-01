Британка випадково викинула флешку з біткоїнами чоловіка на $3,8 млн під час прибирання в його кабінеті

Жінка втратила статки на мільйони доларів, випадково викинувши флешку з криптовалютою під час прибирання.

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Британка ненавмисно викинула флешку з біткоїнами чоловіка, вартість яких сягала 3,8 мільйона доларів. Про це повідомляє Daily Star.

34-річна вчителька початкової школи Еллі Гарт вирішила навести лад удома та викинула накопичувач разом зі старими чеками, зіпсованими батарейками та заплутаними дротами. Вона була переконана, що це одна зі звичайних шкільних флешок.

Лише через кілька днів її чоловік Том, 36-річний веброзробник, почав шукати пристрій і запитав Еллі, чи не бачила вона чорну флешку, на якій він зберігав свій криптогаманець.

«Я в ту ж мить зрозуміла, про що йдеться. Моє серце впало. Я сказала йому: «Здається, я її викинула». Мені стало фізично зле», — розповіла вона.

Пара намагалася врятувати ситуацію — переглядали сміттєві пакети, розривали мішки. «Це була суміш паніки й надії, але в душі я вже знала, що шансів немає», — додала Еллі.

Том придбав біткоїни ще у 2013 році, коли їхня вартість була значно нижчою. На момент втрати флешки його криптогаманець оцінювався у понад 3,8 мільйона доларів, але без пристрою доступ до коштів неможливий.

«Том поводиться неймовірно. Він не кричав, не звинувачував мене, але тиша говорить сама за себе. Ці гроші були нашим майбутнім — будинок, подорожі, все — і я викинула їх разом зі сміттям», — зізналась жінка.

Вона закликає інших не повторювати її помилки: «Якщо ви зберігаєте гроші чи важливу інформацію на флешці — підпишіть її, надійно заховайте. Не залишайте її без нагляду в шухляді».

Експерти радять зберігати криптовалюту в так званих «холодних гаманцях» — офлайн-пристроях, захищених від доступу через інтернет.

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