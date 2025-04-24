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Велика Британія може відмовитися від планів відправки військ в Україну — The Times

20:39, 24 квітня 2025
У Великій Британії вважають, що такий крок є надто ризикованим через загрозу розширення війни.
Велика Британія може відмовитися від планів відправки військ в Україну — The Times
Фото: bbc.co.uk
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Як відомо, Велика Британія розглядає варіант розміщення в Україні свого миротворчого контингенту строком на п’ять років.

Однак видання The Times стверджує, що Велика Британія, ймовірно, відмовиться від планів відправки солдатів в Україну, оскільки ризики вважаються «надто високими».

«Британські джерела заявили, що відправку сухопутних військ було визнано «надто ризикованою» через загрозу більш масштабного конфлікту у разі зриву угоди про припинення вогню з Росією», — пише видання.

Також там додають, що Велика Британія та Європа більше не мають наміру розміщувати сухопутні війська для охорони ключових міст, портів і атомних електростанцій з метою забезпечення миру.

У виданні додають, що ця зміна у військовій підтримці України може призвести до того, що Москва перегляне свої «червоні лінії».

«Натомість акцент у питанні гарантій безпеки для України буде зроблено на відновленні та переозброєнні української армії, із захистом з повітря та з моря», — йдеться у публікації.

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Велика Британія

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