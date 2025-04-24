Великобритания может отказаться от планов отправки войск в Украину — The Times

В Великобритании считают, что такой шаг слишком рискован из-за угрозы расширения войны.

Фото: bbc.co.uk

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Как известно, Великобритания рассматривает вариант размещения в Украине своего миротворческого контингента сроком на пять лет.

Однако издание The Times утверждает, что Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки солдат в Украину, поскольку риски считаются «слишком высокими».

«Британские источники заявили, что отправка сухопутных войск была сочтена «слишком рискованной» из-за риска более масштабного конфликта в случае срыва соглашения о прекращении огня с Россией», - пишет издание.

Также там добавляют, что Великобритания и Европа больше не собираются размещать сухопутные войска для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций с целью обеспечения мира.

В издании добавляют, что это изменение в военной поддержке Украины может привести к тому, что Москва пересмотрит свои «красные линии».

«Вместо этого акцент в вопросе гарантий безопасности для Украины будет сделан на восстановлении и перевооружении украинской армии, с защитой с воздуха и с моря», - сказано в публикации.

Ранее Эммануэль Макрон допустил отправку миротворцев в Украину без согласия РФ.

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