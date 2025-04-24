Избиение военного в столичном Гидропарке — четырем подросткам избрали меры пресечения

Троим 17-летним парням назначили круглосуточный домашний арест, а 15-летнего подозреваемого поместили под ночной арест до 19 июня.

Фото: suspilne.media

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В четверг, 24 апреля, в Днепровском районном суде Киева избрали меру пресечения для четырех подростков, подозреваемых в избиении военнослужащего в Гидропарке. Об этом сообщило «Суспільне».

Меры пресечения для каждого подростка определялись отдельно. Судья назначил круглосуточный домашний арест для трех 17-летних, а для 15-летнего — ночной, с 20:00 до 06:00 до 19 июня.

Прокурор, озвучивая риски, касающиеся всех подозреваемых, подчеркнул, что они могут скрываться от следствия, уничтожить доказательства, влиять на потерпевшего и свидетелей, а также есть риск совершения новых преступлений.

Также прокурор отметил, что ни один из подростков не женат и не имеет официальной работы, что увеличивает риск их уклонения от следствия.

В то же время адвокаты подозреваемых просили применить менее строгие меры пресечения, такие как ночной домашний арест или личное поручительство.

Адвокат одного из подозреваемых утверждает, что драку спровоцировал сам военнослужащий.

Военнослужащий, фигурирующий на видео с избиением, не присутствовал на судебном заседании.

Напомним, правоохранители установили, что 18 апреля группа подростков, среди которых трое 17-летних и один 15-летний юноша, в Гидропарке спровоцировала конфликт с военнослужащим.

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