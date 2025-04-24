Побиття військового у столичному Гідропарку — чотирьом підліткам обрали запобіжні заходи

Трьом 17-річним хлопцям обрали цілодобовий домашній арешт, а 15-річного підозрюваного помістили під нічний арешт до 19 червня.

Фото: suspilne.media

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У четвер, 24 квітня, в Дніпровському районному суді Києва обрали запобіжний захід для чотирьох підлітків, яких підозрюють у побитті військового у Гідропарку. Про це повідомило «Суспільне».

Запобіжні заходи для кожного підлітка обирались окремо. Суддя призначив цілодобовий домашній арешт для трьох 17-річних, а для 15-річного — нічний, з 20:00 до 06:00 до 19 червня. Прокурор, ознайомлюючи з ризиками, які стосуються всіх підозрюваних, наголосив на можливості їхнього переховування від слідства, знищення доказів, впливу на потерпілого та свідків, а також ризику вчинення нових злочинів.

Прокурор також зазначив, що жоден із хлопців не є одруженим і не має офіційної роботи, що збільшує ризик їхнього ухилення від слідства. Водночас адвокати підозрюваних просили застосувати менш суворі запобіжні заходи, такі як нічний домашній арешт або взяття під особисте зобов’язання.

Адвокат одного з підозрюваних стверджує, що бійку спровокував сам військовослужбовець.

Військовий, який фігурує на відео з побиттям, не був присутній на судовому засіданні.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що 18 квітня група підлітків, серед яких троє 17-річних та 15-річний хлопець, у Гідропарку спровокувала конфлікт з військовослужбовцем.

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