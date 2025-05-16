ЄС тиснутиме доти, доки Путін не сяде за стіл переговорів – Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз вимагає припинення вогню в Україні.

Фото: Х / Ursula von der Leyen

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз і надалі посилюватиме тиск на Росію, аби змусити її Путіна погодитися на переговори щодо припинення війни.

«Нашим безпосереднім пріоритетом є повне і безумовне припинення вогню. Саме тому ми продовжуємо посилювати тиск, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ми накладаємо на Росію жорсткі санкції, пакет за пакетом. Ми хочемо справедливого і тривалого миру для України і міцної безпеки для всієї Європи», — написала вона у соцмережі Х після саміту Європейського політичного співтовариства в Тирані.

Фон дер Ляєн також висловила підтримку президенту України Володимиру Зеленському. «Президент Європейської ради Антоніу Кошта і я твердо стоїмо поруч з вами, президенте Зеленський», — наголосила вона.

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