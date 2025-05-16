ЕС будет давить до тех пор, пока Путин не сядет за стол переговоров – Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз требует прекращения огня в Украине.

Фото: Х / Ursula von der Leyen

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз и в дальнейшем будет усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее Путина согласиться на переговоры о прекращении войны.

«Нашим непосредственным приоритетом является полное и безусловное прекращение огня. Именно поэтому мы продолжаем усиливать давление, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Мы накладываем на Россию жесткие санкции, пакет за пакетом. Мы хотим справедливого и прочного мира для Украины и прочной безопасности для всей Европы», - написала она в соцсети Х после саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

Фон дер Ляйен также выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Президент Европейского совета Антониу Кошта и я твердо стоим рядом с вами, президент Зеленский», - подчеркнула она.

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