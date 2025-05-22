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Ватикан мовчить щодо переговорів між Росією та Україною, а політики їх анонсують на наступному тижні

09:50, 22 травня 2025
Президент Фінляндії заявив, що наступного тижня технічні перемовини між Україною та Росією можуть продовжитися у Ватикані.
Ватикан мовчить щодо переговорів між Росією та Україною, а політики їх анонсують на наступному тижні
Джерело фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що технічний рівень переговорів, ймовірно, продовжиться наступного тижня у Ватикані — як одному з можливих нейтральних майданчиків для діалогу. Про це пише Yle.

Водночас він вказав, що «посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь».

На його переконання, це позитивна динаміка, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень щодо припинення вогню та можливого укладення миру.

Про це президент заявив, відповідаючи на запитання журналістів під час семінару в Гельсінкі, організованого Центральним союзом ділового життя.

Водночас Reuters пише, що попри ініціативу президента США Дональда Трампа щодо проведення у Ватикані мирних переговорів між Україною та Росією, Святий Престол досі не зробив жодної офіційної заяви з цього приводу. Це залишає перспективи невизначеними.

Нагадаємо, що раніше Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти черговий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду Італії.

Заява пролунала під час телефонної розмови Понтифіка з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у вівторок, 20 травня. Як зазначається, Мелоні подякувала Святому Отцю за відкритість і постійну відданість справі досягнення миру.

Розмова відбулася наступного дня після консультацій між європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом. Під час цих переговорів Джордже Мелоні було запропоновано звернутися до Ватикану з проханням підтвердити свою готовність стати платформою для мирного діалогу між Києвом і Москвою.

Ватикан уже не вперше висловлює готовність сприяти дипломатичному закінченню війни. Лев XIV послідовно виступає за мирне вирішення війни та закликає до збереження людського життя й припинення бойових дій.

НагадаємоВолодимир Зеленський після інавгурації зустрівся з Папою Римським Львом XIV у Ватикані. Тоді Папа запевнив, що докладатиме всіх зусиль для сприяння звільненню полонених і поверненню дітей, а також підтримуватиме мирні ініціативи задля припинення війни.

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Фінляндія переговори

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