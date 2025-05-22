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Ватикан молчит о переговорах между Россией и Украиной, а политики их анонсируют на следующей неделе

09:50, 22 мая 2025
Президент Финляндии заявил, что на следующей неделе технические переговоры между Украиной и Россией могут продолжиться в Ватикане.
Ватикан молчит о переговорах между Россией и Украиной, а политики их анонсируют на следующей неделе
Источник фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что технический уровень переговоров, вероятно, продолжится на следующей неделе в Ватикане — как на одной из возможных нейтральных площадок для диалога. Об этом пишет Yle.

Одновременно он отметил, что «посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа принимает участие».

По его убеждению, это положительная динамика, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям по прекращению огня и возможному заключению мира.

Об этом президент заявил, отвечая на вопросы журналистов во время семинара в Хельсинки, организованного Центральным союзом деловой жизни.

В то же время Reuters сообщает, что несмотря на инициативу президента США Дональда Трампа о проведении в Ватикане мирных переговоров между Украиной и Россией, Святой Престол до сих пор не сделал никакого официального заявления по этому поводу. Это оставляет перспективы неопределенными.

Напомним, что Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять очередной раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Италии.

Заявление прозвучало во время телефонного разговора Понтифика с премьер-министром Италии Джорджей Мелони во вторник, 20 мая. Как отмечается, Мелони поблагодарила Святого Отца за открытость и постоянную преданность делу достижения мира.

Разговор состоялся на следующий день после консультаций между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом. Во время этих переговоров Джордже Мелони было предложено обратиться к Ватикану с просьбой подтвердить свою готовность стать платформой для мирного диалога между Киевом и Москвой.

Ватикан уже не впервые выражает готовность способствовать дипломатическому окончанию войны. Лев XIV последовательно выступает за мирное решение войны и призывает к сохранению человеческой жизни и прекращению боевых действий.

НапомнимВладимир Зеленский после инаугурации встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане. Тогда Папа заверил, что будет прилагать все усилия для содействия освобождению пленных и возвращению детей, а также поддерживать мирные инициативы для прекращения войны.

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Финляндия переговоры

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