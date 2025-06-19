Дональд Трамп приватно схвалив план удару по Ірану, але не дав остаточного наказу — WSJ

Ціллю США може стати заводу у Фордо – один з ключових елементів іранської ядерної програми

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Президент США Дональд Трамп у приватній розмові сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран, але наразі взяв взяти паузу, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми. Про це стверджує видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що ціллю США може стати заводу у Фордо – один з ключових елементів іранської ядерної програми. Цей об'єкт розташований під горою і, на думку військових експертів, недосяжний навіть для найпотужніших бомб.

Також видання додає, американські військові почали нарощувати сили в Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США увійшов у східну частину Середземного моря, а друга авіаносна ударна група США прямує до Аравійського моря.

У Пентагоні кажуть, що ці кроки мають суто оборонний характер та вони покращують позиції США на випадок, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран.

Нагадаємо, Дональд Трамп вимагає безумовної капітуляції від Ірану.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль готує нові удари по Ірану, а США посилюють військову присутність.

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