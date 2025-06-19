Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп приватно схвалив план удару по Ірану, але не дав остаточного наказу — WSJ

09:24, 19 червня 2025
Ціллю США може стати заводу у Фордо – один з ключових елементів іранської ядерної програми
Дональд Трамп приватно схвалив план удару по Ірану, але не дав остаточного наказу — WSJ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп у приватній розмові сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран, але наразі взяв взяти паузу, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми. Про це стверджує видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що ціллю США може стати заводу у Фордо – один з ключових елементів іранської ядерної програми. Цей об'єкт розташований під горою і, на думку військових експертів, недосяжний навіть для найпотужніших бомб.

Також видання додає, американські військові почали нарощувати сили в Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США увійшов у східну частину Середземного моря, а друга авіаносна ударна група США прямує до Аравійського моря.

У Пентагоні кажуть, що ці кроки мають суто оборонний характер та вони покращують позиції США на випадок, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран.

Нагадаємо, Дональд Трамп вимагає безумовної капітуляції від Ірану.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль готує нові удари по Ірану, а США посилюють військову присутність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Іран

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадян України може побільшати – для кого з іноземців законом про множинне громадянство спрощено порядок набуття українського громадянства

Верховна Рада прийняла закон про множинне громадянство: хто з іноземців зможе отримати громадянство України за спрощеними правилами.

У 2024 році за збут та зберігання наркотиків засуджено більше 1500 військовослужбовців – дослідження

Кількість військових, засуджених за збут та зберігання наркотичних речовин значно зросла у порівнянні з 2022 роком.

В кабінеті голови суду виявили «прослушку» – її встановили особи, які потрапили до суду під виглядом поліції охорони

В суді запідозрили, що поліцейські були не зовсім справжні та викликали інших поліцейських охорони.

Іноземці зможуть отримати статус учасника бойових дій у тому ж порядку, що громадяни України

Уряд затвердив порядок надання статусу УБД іноземцям.

Ветерани зможуть отримати від 3 до 6 тисяч грн компенсації за оренду житла

Кабмін спростив отримання компенсації за оренду житла захисникам.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України