Дональд Трамп приватно одобрил план удара по Ирану, но не отдал окончательного приказа — WSJ

Целью США может стать завод в Фордо — один из ключевых элементов иранской ядерной программы.

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Президент США Дональд Трамп в частной беседе сообщил своим помощникам, что одобрил план атаки на Иран, но пока решил взять паузу, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. Об этом утверждает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что целью США может стать завод в Фордо — один из ключевых объектов иранской ядерной программы. Этот объект расположен под горой и, по мнению военных экспертов, недосягаем даже для самых мощных бомб.

Также издание добавляет, что американские военные начали наращивать силы на Ближнем Востоке. Третий эсминец ВМС США вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая авианосная ударная группа США направляется в Аравийское море.

В Пентагоне заявляют, что эти шаги имеют исключительно оборонительный характер и улучшают позиции США на случай, если Трамп решит присоединиться к израильским атакам на Иран.

Напомним, Дональд Трамп требует безоговорочной капитуляции от Ирана.

Ранее сообщалось, что Израиль готовит новые удары по Ирану, а США усиливают военное присутствие.

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