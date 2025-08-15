Міністр оборони США Піт Гегсет вирушив на Аляску, де відбудуться переговори Трампа і Путіна

Також до делегації приєднається голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал-лейтенант Ден Кейн.

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Міністр оборони США Піт Гегсет візьме участь у саміті президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Вказується, що Гегсет вирушить до військової бази Ельмендорф-Річардсон у штаті Аляска.

Разом із главою Міноборони США на базу прибуде і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал-лейтенант Ден Кейн.

Додамо, що в офіційному складі американської делегації Гегсета немає.

Раніше ми писали, що у Білому домі розкрили склад делегації, яка прибуде з Трампом на Аляску.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці. В РФ очікують, що переговори можуть зайняти мінімум 6-7 годин.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Додамо, в ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні.

