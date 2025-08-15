Министр обороны США Пит Хегсет отправился на Аляску, где состоятся переговоры Трампа и Путина

Также к делегации присоединится глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Дэн Кейн.

Министр обороны США Пит Хегсет примет участие в саммите президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Уточняется, что Хегсет отправится на военную базу Эльмендорф-Ричардсон в штате Аляска.

Вместе с главой Минобороны США на базу прибудет и председатель Объединённого комитета начальников штабов США, генерал-лейтенант Ден Кейн.

В официальном составе американской делегации Хегсета нет.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. В РФ ожидают, что переговоры могут занять минимум 6-7 часов.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

