Министр обороны США Пит Хегсет отправился на Аляску, где состоятся переговоры Трампа и Путина

Министр обороны США Пит Хегсет примет участие в саммите президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. Об этом говорится на сайте Пентагона.
Уточняется, что Хегсет отправится на военную базу Эльмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Вместе с главой Минобороны США на базу прибудет и председатель Объединённого комитета начальников штабов США, генерал-лейтенант Ден Кейн.
В официальном составе американской делегации Хегсета нет.
Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.
Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске. В РФ ожидают, что переговоры могут занять минимум 6-7 часов.
Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.
Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.
