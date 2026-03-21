Суд відмовив подружжю у поверненні $700 тисяч, які друг взяв в борг через програш у казино

21:06, 21 березня 2026
Друг сім’ї взяв в борг $700 тисяч, щоб покрити програші у картковій грі блекджек у казино.
Суд відмовив подружжю у поверненні $700 тисяч, які друг взяв в борг через програш у казино
У США подружжя з округу Лакаванна не змогло виграти судову справу щодо повернення коштів, позичених другу для покриття програшів у казино, пише thetimes-tribune.

Вищий суд штату Пенсильванія підтримав рішення суду округу Лакаванна, згідно з яким 232-річний закон штату не дозволяє подружжю — неврологу Вітхалбахаю Дхадуку та його дружині Ранджан Дхадук — стягнути 700 тисяч доларів позики, наданої їхньому другу, терапевту Бхупендрі Пателю, для покриття його програшів у картковій грі блекджек у казино у Флориді.

Подружжя Дхадуків із містечка Гленберн подало позов проти Пателя із району Саскуеханна у липні 2024 року до суду округу Лакаванна, звинувачуючи його у порушенні договору, шахрайстві, безпідставному збагаченні та невиконанні обіцянки повернути борг.

Однак у рішенні від 31 березня 2025 року суддя округу Лакаванна Терренс Нілон відхилив позов, оскільки чинний закон штату, ухвалений у 1794 році, передбачає, що особа, яка програла гроші в азартних іграх, не може бути примушена їх відшкодовувати, а будь-яка угода чи обіцянка щодо повернення таких коштів є «повністю недійсною».

Цей закон, ухвалений на основі британського акту 1710 року (Statute of Queen Anne), був запроваджений у часи, коли азартні ігри в Пенсильванії були повністю заборонені, і має назву «Ігрові контракти є недійсними».

Відповідно до положень закону, якщо особа програла гроші або інші цінності в азартних іграх, вона не зобов’язана їх повертати.

Позивачі наполягали, що цей закон стосується лише «незаконних азартних ігор». У 2004 році в Пенсильванії було ухвалено закон, який легалізував деякі види азартних ігор, зокрема ігрові автомати та настільні ігри, такі як рулетка, баккара, блекджек, покер і крэпс.

Згідно з матеріалами справи, двоє лікарів товаришують понад 50 років — ще зі школи в Індії. Вони часто разом грали в азартні ігри, причому Дхадук нерідко грав у блекджек від імені Пателя, а той погоджувався відповідати за можливі програші.

Позивачі стверджували, що Патель не повернув їм 700 тисяч доларів, які вони надали йому під час гри у 2019 році в казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino у Флориді. Ця сума включала 200 тисяч доларів у вигляді фішок, які Дхадук придбав для Пателя, а також 500 тисяч доларів, отриманих із кредитної лінії лікаря.

Втім, суд дійшов висновку, що за змістом закону 1794 року позивачі не мають права вимагати повернення цих коштів, а закон про азартні ігри 2004 року не скасував відповідні положення старого закону.

Оскаржуючи це рішення, подружжя заявляло, що між їхніми діями немає нічого незаконного, оскільки вони як освічені люди законно відвідували казино та надавали один одному позики. Вони також зазначали, що надання позики саме по собі не є азартною грою.

Однак Вищий суд підтримав позицію суду першої інстанції, наголосивши, що позивачі знали, що надають кошти саме для азартних ігор, а отже, закон прямо забороняє стягнення такого боргу.

Інші аргументи позивачів суд визнав такими, що не підлягають розгляду, оскільки вони не були заявлені раніше у позові.

