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Кабмін зможе вилучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення у держпідприємств без їх згоди: парламент змінив Земельний кодекс

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Визнання незаконною і скасування постанови Верховної Ради про звільнення судді обумовлює відновлення розгляду питання про звільнення у ВРП, – Велика Палата Верховного Суду.

Виїзди чиновників та депутатів за кордон: чи досі треба захищати від журналістів ці «персональні» дані

Законодавство досі закриває від суспільства та ЗМІ інформацію про виїзд за кордон посадовців – чи не час парламентарям відкрити ці дані.

Звільнення від відбування покарання з іспитовим строком не вплине на формування думки інших осіб про неприпустимість порушення Правил дорожнього руху, - Верховний Суд розглянув справу

Верховний Суд висловив позицію щодо важливості формування думки інших осіб про неприпустимість порушення ПДР.

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Як пропонують депутати, відповідне порушення буде тягнути штраф в розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів або без такої.

  1. Правовий гламур

Київська влада сподівається отримати підтримку рф через нову очільницю міської культурної спадщини Марину Соловйову

10:01, 20 серпня 2023
Як зазначає телеграм-канал, Марина Соловйова інспірує всі забудовні скандали, повʼязані із Софією Київською, що фінансуються командою знов ж таки Медведчука
Київська влада сподівається отримати підтримку рф через нову очільницю міської культурної спадщини Марину Соловйову

Через нову очільницю міської культурної спадщини Марину Соловйову київська влада шукає підтримки росії, повідомляє телеграм-канал «Катарсис».

Так, у 2005 на запрошення Віктора Медведчука Соловйова у якості адвоката переїжджає до Києва і відкриває бюро. Це бюро спеціалізується на підтримці ГО, що виступають проти чинної в Україні влади. Всі справи були пов'язані із забудовою в центрі міста і були відвертим рейдерством через суди.

Як зазначає канал, «Соловйова інспірує всі забудовні скандали, повʼязані із Софією Київською, що фінансуються командою знов ж таки Медведчука».

У 2010 Соловйова починає регулярно виїжджати на сесії ЮНЕСКО, а також проводити роботу по формуванню негативу довкола влади в Україні: президентів Ющенко, потім Януковича, а з часом і Порошенка.

Фінансування перебування Соловйової за кордоном здійснювали також компанії Медведчука. У 2012 вона створює власну ГО, а у 2015 ще громадську спілку – "Наглядова рада Софії Київської". З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, Марина Соловйова виїхала з країни. Також вона має близьких родичів в рф.

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