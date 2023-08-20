Як зазначає телеграм-канал, Марина Соловйова інспірує всі забудовні скандали, повʼязані із Софією Київською, що фінансуються командою знов ж таки Медведчука

Через нову очільницю міської культурної спадщини Марину Соловйову київська влада шукає підтримки росії, повідомляє телеграм-канал «Катарсис».

Так, у 2005 на запрошення Віктора Медведчука Соловйова у якості адвоката переїжджає до Києва і відкриває бюро. Це бюро спеціалізується на підтримці ГО, що виступають проти чинної в Україні влади. Всі справи були пов'язані із забудовою в центрі міста і були відвертим рейдерством через суди.

Як зазначає канал, «Соловйова інспірує всі забудовні скандали, повʼязані із Софією Київською, що фінансуються командою знов ж таки Медведчука».

У 2010 Соловйова починає регулярно виїжджати на сесії ЮНЕСКО, а також проводити роботу по формуванню негативу довкола влади в Україні: президентів Ющенко, потім Януковича, а з часом і Порошенка.

Фінансування перебування Соловйової за кордоном здійснювали також компанії Медведчука. У 2012 вона створює власну ГО, а у 2015 ще громадську спілку – "Наглядова рада Софії Київської". З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, Марина Соловйова виїхала з країни. Також вона має близьких родичів в рф.