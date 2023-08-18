Марина Соловьева возглавит столичный департамент охраны культурного наследия

Главой департамента охраны культурного наследия КГГА избрана Марина Соловьева, а ее заместителем – Дмитрий Перов.

Источник фото: Politeka.net

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации возглавит адвокатесса Марина Соловьева, в чью команду в качестве одного из заместителей войдет правозащитник Дмитрий Перов, – сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Теперь официально. Департамент охраны культурного наследия КГГА возглавит Марина Соловьева. Человек, который всегда занимался сохранением старого Киева и много для этого сделал. Ее заместителем в департаменте будет назначен активист Дмитрий Перов, кандидатуру которого предложила столичная общественность», – написал Виталий Кличко в своем Telegram.

Мэр города также отметил, что совместными усилиями будут внедряться необходимые изменения для сохранения культурного, исторического наследия Киева.

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