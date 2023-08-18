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  1. В Україні

Марина Соловйова очолить столичний департамент охорони культурної спадщини

14:48, 18 серпня 2023
Головою департаменту охорони культурної спадщини КМДА обрано Марину Соловйову, а її заступником – Дмитра Перова.
Марина Соловйова очолить столичний департамент охорони культурної спадщини
Джерело фото: Politeka.net

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації очолить адвокатеса Марина Соловйова, у чию команду в якості одного із заступників увійде правозахисник Дмитро Перов, – повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Тепер офіційно. Департамент охорони культурної спадщини КМДА очолить Марина Соловйова. Людина, яка завжди опікувалась збереженням старого Києва і багато для цього зробила. Її  заступником у департаменті буде призначений активіст Дмитро Перов, кандидатуру якого запропонувала столична громадськість», – написав Віталій Кличко у своєму Telegram.

Мер міста також зазначив, що спільними зусиллями впроваджуватимуться необхідні зміни для збереження культурної, історичної спадщини Києва.

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