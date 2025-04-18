Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 6 серпня.

Фото: president.gov.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 16 квітня проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації до 6 серпня — законопроекти 13173 і 13172.

18 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 6 серпня.

Згідно з положеннями законів, продовження воєнного стану та загальної мобілізації триватиме з 9 травня 2025 року до 6 серпня 2025 року.

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