Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Военное положение и мобилизация продлены до 6 августа.

Фото: president.gov.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 16 апреля проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 6 августа — законопроекты 13173 и 13172.

18 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также о продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней — до 6 августа.

Согласно положениям законов, продление военного положения и общей мобилизации будет действовать с 9 мая 2025 года по 6 августа 2025 года.

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