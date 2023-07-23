Субсидія в Україні: на яку дату визначається кількість членів домогосподарства

Українцям роз’яснили питання про визначення кількості членів домогосподарства при призначенні субсидії.

Фото: slovoidilo.ua

Пенсійний фонд України пояснив, на яку дату визначається кількість членів домогосподарства при призначенні субсидії. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У ПФУ зазначили, що кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія (п. 24 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»).

«Наприклад, якщо субсидію призначено з липня 2023 року, то й кількість членів домогосподарства враховується станом на 1 липня 2023 року», - сказано у повідомленні.

Раніше Пенсійний фонд України нагадав, що для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами).

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