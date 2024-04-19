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Україну скують заморозки: якою буде погода на вихідні

23:30, 19 квітня 2024
Погода на вихідних буде холодною та дощовою.
Україну скують заморозки: якою буде погода на вихідні
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Ніч на 20 квітня в Україні буде найхолоднішою, проте така температура повітря буде нормальною для середини квітня.  Про це повідомила синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха в ефірі «Громадського радіо».

За її словами, після аномального потепління українцям може здатися, що нині відбулося стрімке похолодання, однак це не зовсім так. Навпаки, температура повітря на початку місяця була не зовсім типовою.

«Середньодобова температура, яка була, притаманна для початку літа. Звичайно, природа відреагувала, багато квітучих дерев прокинулися. Метеорологи не пам'ятають, щоб одночасно цвіло так багато дерев, більшість із яких зазвичай цвітуть на початку травня», — сказала вона.

В ніч на 20 квітня у більшості областей очікуються заморозки. Ця ніч буде найхолоднішою в Україні.

Про те, що найближчої ночі в Україні будуть заморозки, повідомила й синоптик Наталка Діденко. За її даними, вони очікуються у більшості областей, окрім півдня та південного сходу.

«А ось вдень в Україні потеплішає до +12...+18 градусів», - прогнозує синоптик.

Вдень 20 квітня, за її даними, дощі пройдуть місцями на заході, у центральних областях та на півдні України. Також у суботу на сході та півдні очікується сильний вітер.

«У Києві найближчої ночі також заморозки 0...-2 градуси, завтра вдень потеплішає до +14...+15 градусів. Вдень південно-східний вітер стихне, буде помірний чи слабкий. У столиці в суботу - без опадів», - розказала синоптик.

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