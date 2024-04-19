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Украину скуют заморозки: какой будет погода на выходных

23:30, 19 апреля 2024
Погода на выходных будет холодной и дождливой.
Украину скуют заморозки: какой будет погода на выходных
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Ночь на 20 апреля в Украине будет самой холодной, однако такая температура воздуха нормальной для середины апреля. Об этом сообщила синоптик «Укргидрометцентра» Наталья Птуха в эфире «Громадського радіо».

По ее словам, после аномального потепления украинцам может показаться, что сейчас произошло стремительное похолодание, но это не совсем так. Напротив, температура воздуха в начале месяца была не совсем типичной.

«Среднесуточная температура была присуща для начала лета. Конечно, природа отреагировала, многие цветущие деревья проснулись. Метеорологи не помнят, чтобы одновременно цвело так много деревьев, большинство из которых обычно цветут в начале мая», — сказала она.

В ночь на 20 апреля в большинстве областей ожидаются заморозки. Эта ночь будет самой холодной в Украине.

О том, что ближайшей ночью в Украине будут заморозки, сообщила и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, они ожидаются в большинстве областей, кроме юга и юго-востока.

«А вот днем в Украине потеплеет до +12...+18 градусов», - прогнозирует синоптик.

Днем 20 апреля, по ее данным, дожди пройдут местами на западе, в центральных областях и на юге Украины. Также в субботу на востоке и юге ожидается сильный ветер.

«В Киеве ближайшей ночью также заморозки 0...-2 градуса, завтра днем потеплеет до +14...+15 градусов. Днем юго-восточный ветер стихнет, будет умеренный или слабый. В столице в субботу - без осадков», - рассказала синоптик.

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