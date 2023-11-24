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В Україну приїхала Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте: фото

15:09, 24 листопада 2023
Інгріда Шимоніте та Денис Шмигаль підписали заяву про співпрацю у відновленні.
В Україну приїхала Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте: фото
Джерело фото: КМУ
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В Україну приїхала Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте. Вона зустрілася зі своїм колегою із України Денисом Шмигалем. За підсумками зустрічі сторони підписали спільну заяву про співпрацю у відновленні.

«Україна й Литва продовжать співпрацю у відновленні. Про це засвідчили у спільній заяві, яку підписали за підсумками зустрічі з Прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте.

У заяві ми також підкреслили важливість створення спеціального трибуналу, який має засудити винних у цій війні та злочинах проти України.

Крім того, Литва висловила повну підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського», - написав Денис Шмигаль.

Також Прем'єр України зазначив, що було підписано Угоду про технічне та фінансове співробітництво.

«Це спрощує реалізацію проєктів допомоги Україні з боку Литви, зокрема в частині постачання різного обладнання, передачі технологій, впровадження реформ на нашому шляху до Європейського Союзу», - повідомив Шмигаль та наголосив, що Україна високо цінує допомогу, яку литовський народ і Литовська Республіка надають від початку повномасштабного вторгнення.

Джерело фото: КМУ

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