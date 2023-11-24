В Украину приехала Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните: фото

Ингрида Шимоните и Денис Шмыгаль подписали заявление о сотрудничестве в восстановлении.

Источник фото: КМУ

В Украину приехала Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она встретилось со своим коллегой из Украины Денисом Шмыгалем. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о сотрудничестве в восстановлении.

«Украина и Литва продолжат сотрудничество в восстановлении. Об этом подтвердили в совместном заявлении, которое подписали по итогам встречи с Премьер-министром Ингридой Шимоните.

В заявлении мы подчеркнули важность создания специального трибунала, который должен осудить виновных в этой войне и преступлениях против Украины.

Кроме того, Литва выразила полную поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского», – написал Денис Шмыгаль.

Также Премьер Украины отметил, что было подписано Соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве.

«Это упрощает реализацию проектов помощи Украине со стороны Литвы, в частности в части поставок различного оборудования, передачи технологий, внедрения реформ на нашем пути в Европейский Союз», - сообщил Шмыгаль и подчеркнул, что Украина высоко ценит помощь, которую литовский народ и Литовская Республика оказывают с самого начала полномасштабного вторжения.

Источник фото: КМУ

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