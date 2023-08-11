«Система ВЛК працює негідно та аморально», — Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО

Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій.

Фото: Офіс Президента

РНБО на наступному засіданні розгляне питання роботи військово-лікарських комісій. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 11 серпня.

«Питання ВЛК. Зараз ця система працює негідно. Так, як там ставляться до воїнів, так, як ставляться до своїх завдань… Просто аморально.

За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз перевірка, підготовка пропозицій.

Рішення теж будуть», - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, за результатами засідання РНБО 11 серпня Володимир Зеленський повідомив, що буде звільнено начальників обласних «військоматів».

«Звільняємо всіх обласних «воєнкомів». Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна й чому цинізм та хабарництво в час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму… Їм можна довірити цю систему комплектування. Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначеннями нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України.

Кожен «воєнком», щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність», - підкреслив Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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