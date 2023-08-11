«Система ВЛК работает недостойно и безнравственно», — Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО

Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям.

Фото: Офис Президента

СНБО на следующем заседании рассмотрит вопросы работы военно-врачебных комиссий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении 11 августа.

«Вопрос ВЛК. Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, так, как относятся к своим задачам… Просто безнравственно.

Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. В настоящее время проверка, подготовка предложений.

Решения тоже будут», - отметил Зеленский.

Напомним, по результатам заседания СНБО 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что будут уволены начальники областных «военкоматов».

«Увольняем всех областных «военкомов». Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма… Им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен Главком Залужный. Перед назначениями новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины.

Каждый «военком», в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность», - подчеркнул Президент.

Автор: Наталья Мамченко

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