Набули сили зміни до КПК про незарахування певних строків до загальних строків досудового розслідування

У кримінальних провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на 24 лютого 2022 року жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування у 12 та 18 місяців.

Набув чинності закон 3341-IX про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану (законопроект 9314-д).

Так, у кримінальних провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на дату введення воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування, встановлених ч. 2 статті 219 КПК. Тобто, не будуть включати до строків досудового розслідування у 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, і 18 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч. 8 ст. 615 КПК тепер звучить так:

«У кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на дату введення воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків, передбачених частиною другою статті 219 цього Кодексу.

У кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення, за виключенням злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому цією статтею, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становить тридцять місяців.

Строк досудового розслідування, зазначений в абзаці другому цієї частини, може бути продовжений у порядку та в межах строків, передбачених параграфом 4 глави 24 цього Кодексу».

Положення про 30 місяців будуть поширюватися також і на кримінальні провадження, в яких відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, від дати введення воєнного стану і до дня набрання чинності новим Законом про внесення змін до КПК щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану, тобто, нового закону про зміни до КПК.

При цьому до другого читання Верховна Рада врахувала частково поправку голови Комітету Сергія Іонушаса, відповідно до якої строк досудового розслідування в 30 місяців, «може бути продовжений у порядку та межах строків, передбачених параграфом 4 глави 24 КПК».

Нагадаємо, що цей параграф зокрема визначає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Також він визначає, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК.

Нагадаємо, автори обгрунтували необхідність внесення змін тим, що правоохоронними органами проводиться досудове розслідування майже у 1,5 млн кримінальних проваджень, де не встановлений підозрюваний та жодній особі не повідомлено про підозру, це зокрема понад 1,2 млн кримінальних проваджень в проваджені слідчих Нацполіції, майже 60 тис. – слідчих СБУ, понад 30 тис. – ДБР тощо. Проведення слідчих дій у цій категорії кримінальних проваджень ускладнюється умовами воєнного стану, знищенням доказів тощо.

Проте визначені статтею 219 КПК строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину 18 місяців, спливають вже у серпні-вересні 2023 року.

Слід зауважити, що наразі у юридичній спільноті висловлюють побоювання, що нечіткість формулювань нового закону може призвести до порушення прав громадян.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд роз’яснив, що є кінцевим моментом строку досудового розслідування.

Автор: Наталя Мамченко

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