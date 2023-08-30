Вступили в силу изменения в УПК о незачислении определенных сроков в общие сроки досудебного расследования

В уголовных производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на 24 февраля 2022 ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования в 12 и 18 месяцев.

Вступил в силу закон 3341-IX о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения (законопроект 9314-д).

Так, в уголовных производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на дату введения военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования, установленные ч. 2 статьи 219 УПК. То есть, не будут включать в сроки досудебного расследования в 12 месяцев – в уголовном производстве по нетяжкому преступлению, и 18 месяцев – в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому преступлению.

Соответственно ч. 8 ст. 615 УПК теперь звучит так:

«В уголовных производствах, в которых с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований и на дату введения военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от даты введения военного положения до даты его прекращения или отмены не включается в общие сроки, предусмотренных частью второй статьи 219 настоящего Кодекса.

В уголовных производствах, в которых сведения об уголовном правонарушении, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 437-439 или частью первой статьи 442 Уголовного кодекса Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном этой статьей, от даты введения военного положения и до даты его прекращения или отмены срока досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении составляет тридцать месяцев.

Срок досудебного расследования, указанный в абзаце втором настоящей части, может быть продлен в порядке и в пределах сроков, предусмотренных параграфом 4 главы 24 настоящего Кодекса».

Положения о 30 месяцах будут распространяться также и на уголовные производства, в которых сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, от даты введения военного положения и до вступления в силу нового Закона о внесении изменений в УПК об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения, то есть нового закона об изменениях в УПК.

При этом ко второму чтению Верховная Рада учла частично поправку председателя Комитета Сергея Ионушаса, согласно которой срок досудебного расследования в 30 месяцев, может быть продлен «в порядке и пределах сроков, предусмотренных параграфом 4 главы 24 УПК».

Напомним, что этот параграф в частности определяет, что срок досудебного расследования преступления может быть продлен до трех месяцев, если его невозможно закончить в результате сложности производства, до шести месяцев – в результате особой сложности производства, до двенадцати месяцев – в результате исключительной сложности производства. Также он определяет, что если досудебное расследование преступления до момента уведомления лицу о подозрении невозможно закончить в срок, указанный в части второй статьи 219 УПК, указанный срок может быть продлен неоднократно следователем судьей по ходатайству прокурора или следователя, согласованного с прокурором, на срок, установленный пунктами 2 и 3 части четвертой статьи 219 УПК.

Напомним, авторы обосновали необходимость внесения изменений тем, что правоохранительными органами проводится досудебное расследование почти в 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении, это в частности более 1,2 млн уголовных производств в производстве следователей Нацполиции, почти 60 тыс. – следователей СБУ, более 30 тыс. – ГБР и т.д. Проведение следственных действий в данной категории уголовных производств усложняется условиями военного положения, уничтожением доказательств и т.д.

Однако определенные статьей 219 УПК сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющих в уголовном производстве в отношении тяжкого или особо тяжкого преступления 18 месяцев, истекают уже в августе-сентябре 2023 года.

Следует отметить, что в юридическом сообществе выражают опасения, что нечеткость формулировок нового закона может привести к нарушению прав граждан.

Напомним, ранее Верховный Суд разъяснил, что является конечным моментом срока досудебного расследования.

Автор: Наталья Мамченко

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