Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Давид Арахамия: Верховная Рада демонстрирует поразительную эффективность, хотя на ее долю выпало много сложных испытаний

По словам Давида Арахамии, нынешняя Верховная Рада эффективнее предыдущей с точки зрения качества, хотя сначала депутаты фактически разбирались, как и что работает, и активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации и журналистов.

Высший совет правосудия возобновит рассмотрение жалоб на судей в сентябре-октябре 2023 года

Комитет рекомендовал принять законопроект, разблокирующий запуск рассмотрения ВСП дисциплинарных жалоб на судей.

Подавляющее большинство государственных служащих удовлетворены своей работой – исследование НАГС

Недовольство у госслужащих вызывают размер заработной платы и не совсем компетентные руководители.

В ВККС акцентировали внимание на важных деталях возобновления квалификационного оценивания судей

Судьи из прифронтовых судов, у которых истек пятилетний срок полномочий, также в приоритете ВККС для проведения квалификационного оценивания

Верховный Суд рассмотрел дело о праве студента на пересечение границы, ссылавшегося на постановление Кабмина, разрешавшее такое пересечение

Верховный Суд подчеркнул, что хотя и нет такого закона, который бы устанавливал ограничения прав студентов украинских вузов свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, а потому соразмерен с примененными ограничениями прав и не является произвольным.

  1. Публикации

Вступили в силу изменения в УПК о незачислении определенных сроков в общие сроки досудебного расследования

12:08, 30 августа 2023
В уголовных производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на 24 февраля 2022 ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования в 12 и 18 месяцев.
Вступили в силу изменения в УПК о незачислении определенных сроков в общие сроки досудебного расследования
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Вступил в силу закон 3341-IX о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения (законопроект 9314-д).

Так, в уголовных производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на дату введения военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования, установленные ч. 2 статьи 219 УПК. То есть, не будут включать в сроки досудебного расследования в 12 месяцев – в уголовном производстве по нетяжкому преступлению, и 18 месяцев – в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому преступлению.

Соответственно ч. 8 ст. 615 УПК теперь звучит так:

«В уголовных производствах, в которых с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований и на дату введения военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от даты введения военного положения до даты его прекращения или отмены не включается в общие сроки, предусмотренных частью второй статьи 219 настоящего Кодекса.

В уголовных производствах, в которых сведения об уголовном правонарушении, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 437-439 или частью первой статьи 442 Уголовного кодекса Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном этой статьей, от даты введения военного положения и до даты его прекращения или отмены срока досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении составляет тридцать месяцев.

Срок досудебного расследования, указанный в абзаце втором настоящей части, может быть продлен в порядке и в пределах сроков, предусмотренных параграфом 4 главы 24 настоящего Кодекса».

Положения о 30 месяцах будут распространяться также и на уголовные производства, в которых сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, от даты введения военного положения и до вступления в силу нового Закона о внесении изменений в УПК об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения, то есть нового закона об изменениях в УПК.

При этом ко второму чтению Верховная Рада учла частично поправку председателя Комитета Сергея Ионушаса, согласно которой срок досудебного расследования в 30 месяцев, может быть продлен «в порядке и пределах сроков, предусмотренных параграфом 4 главы 24 УПК».

Напомним, что этот параграф в частности определяет, что срок досудебного расследования преступления может быть продлен до трех месяцев, если его невозможно закончить в результате сложности производства, до шести месяцев – в результате особой сложности производства, до двенадцати месяцев – в результате исключительной сложности производства. Также он определяет, что если досудебное расследование преступления до момента уведомления лицу о подозрении невозможно закончить в срок, указанный в части второй статьи 219 УПК, указанный срок может быть продлен неоднократно следователем судьей по ходатайству прокурора или следователя, согласованного с прокурором, на срок, установленный пунктами 2 и 3 части четвертой статьи 219 УПК.

Напомним, авторы обосновали необходимость внесения изменений тем, что правоохранительными органами проводится досудебное расследование почти в 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении, это в частности более 1,2 млн уголовных производств в производстве следователей Нацполиции, почти 60 тыс. – следователей СБУ, более 30 тыс. – ГБР и т.д. Проведение следственных действий в данной категории уголовных производств усложняется условиями военного положения, уничтожением доказательств и т.д.

Однако определенные статьей 219 УПК сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющих в уголовном производстве в отношении тяжкого или особо тяжкого преступления 18 месяцев, истекают уже в августе-сентябре 2023 года.

Следует отметить, что в юридическом сообществе выражают опасения, что нечеткость формулировок нового закона может привести к нарушению прав граждан.

Напомним, ранее Верховный Суд разъяснил, что является конечным моментом срока досудебного расследования.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду